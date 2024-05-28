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Сегодня, 18:12

Чесноков — о Медведеве на «Ролан Гаррос»: «Он уже сыграл лучше, чем год назад»

Алина Савинова
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Бывшая девятая ракетка мира Андрей Чесноков оценил выступление россиянина Даниила Медведева на «Ролан Гаррос».

В первом круге Открытого чемпионата Франции российский теннисист одержал победу над немцем Домиником Кепфером со счетом 6:3, 6:4, 5:7, 6:3.

«Он уже хорошо сыграл относительно прошлого года», — приводит «Спорт День за Днем» слова Чеснокова.

Также он высказался о шансах на победу Медведева во втором круге турнира против серба Миомира Кецмановича.

«Кецманович в хорошей форме, но фаворит в этом матче Медведев. У него есть все возможности, чтобы обыграть Кецмановича», — добавил Чесноков.

Медведев встретится Кецмановичем в среду, 29 мая. Игра начнется не ранее 12.00 по московскому времени.

Источник: Спорт День за Днем
Теннис
Ролан Гаррос
Андрей Чесноков
Даниил Медведев
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