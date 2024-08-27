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Сегодня, 18:26

Чесноков назвал фантастической игру Эрики Андреевой в первом круге US Open

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Финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков высоко оценил игру Эрики Андреевой в матче первого круга US Open. Российская теннисистка победила китаянку Юэ Юань со счетом 6:3, 7:6 (9:7).

«Честно говоря, я не ожидал победы от Эрики, но она показала фантастический теннис. Она реально хорошо играла и создала множество проблем китаянке. Это очень хорошая победа, посмотрим, что она покажет во втором круге», — сказал Чесноков ТАСС.

В следующем круге Андреева встретится с китаянкой Чжэн Циньвэнь, посеянной на турнире под седьмым номером.

Источник: Сетка US Open
US Open
Андрей Чесноков
Эрика Андреева
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