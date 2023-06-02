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Сегодня, 13:38

Чесноков назвал грамотной игру Мирры Андреевой на «Ролан Гаррос»

Алина Савинова
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Бывшая девятая ракетка мира Андрей Чесноков оценил игру россиянки Мирры Андреевой во втором круге «Ролан Гаррос».

«Мирра Андреева достаточно комфортно выиграла. В свои 16 лет она играет как опытный, состоявшийся теннисист. У нее очень хорошие ноги, и она грамотно играет, здорово видит точку, куда именно надо сыграть», — приводит ТАСС слова Чеснокова.

В матче второго круга Открытого чемпионата Франции Андреева обыграла француженку Диан Парри. Ее следующей соперницей будет Коко Гауфф из США. Матч между россиянкой и американкой пройдет в субботу, 3 июня.

Источник: https://tass.ru/sport/17911211
Теннис
Roland Garros
Андрей Чесноков
Мирра Андреева
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