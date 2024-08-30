Чесноков назвал хорошей победу Самсоновой над Боузковой

Финалист Кубка Дэвиса Андрей Чесноков прокомментировал победу россиянки Людмилы Самсоновой во втором круге US Open над чешкой Марией Боузковой (3:6, 7:6, 6:3).

«Самсонова выиграла очень тяжелый трудовой матч. Она вытащила игру против Боузковой почти чудом. Людмила с огромным трудом взяла второй сет на тай-брейке, удержавшись в матче. А далее смогла взять 6:3 уже третью партию. Это для Самсоновой очень хорошая победа», — сказал Чесноков.

В третьем круге Самсонова сыграет с американкой Эшлин Крюгер, которая ранее прошла другую россиянку Мирру Андрееву. Теннисистки встретятся между собой впервые.