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Сегодня, 13:09

Чесноков назвал неправильным запрет Кудерметовой выступать с логотипом «Татнефти» на форме

Алина Савинова
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Бывшая девятая ракетка мира Андрей Чесноков отреагировал на решение организаторов «Ролан Гаррос» запретить россиянке Веронике Кудерметовой играть в турнире в форме с логотипом компании «Татнефть».

«Я не понимаю этих запретов, считаю их неправильными. Кудерметова родилась в Татарстане, представляет этот регион, ничего криминального в этом нет. Они пытаются запретить все российское, так может дойти до штрафов за прослушивание музыки Чайковского или Прокофьева. Спортсменов пытаются лишить страны, это неправильно», — приводит ТАСС слова Чеснокова.

В первом круге Открытого чемпионата Франции Кудерметова уступила представительнице Словакии Анне Каролине Шмидловой. Она стала первой российской теннисисткой, которая проиграла на старте «Ролан Гаррос».

Источник: https://tass.ru/sport/17910995
Теннис
Roland Garros
Андрей Чесноков
Вероника Кудерметова
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