Чесноков назвал причину поражения Зверева от Синнера в финале Australian Open

Экс-девятая ракетка мира Андрей Чесноков поделился мнением о финале Australian Open-2025 в мужском одиночном разряде. Первая ракетка мира итальянец Янник Синнер в трех сетах обыграл представителя Германии Александра Зверева.

«Уровень тенниса был зашкаливающим. Синнер играет просто фантастически. Очень хорошо двигается, у него хорошая подача и мощнейшая игра на задней линии. Единственное, что я увидел, за счет чего Зверев проиграл итальянцу, это то, что он не был уверен в своей игре, когда нужно было доигрывать эти моменты, и это у него не получалось», — цитирует Vprognoze.ru Чеснокова.