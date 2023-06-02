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Сегодня, 14:08

Чесноков назвал Рублева одним из главных фаворитов «Ролан Гаррос»

Алина Савинова
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Бывшая девятая ракетка мира Андрей Чесноков рассказал, в чем заключается индивидуальность российского теннисиста Андрея Рублева.

«Дело в том, что его соперники очень хорошо настраиваются на матчи это видно по играм с Ласло Джере и Корентеном Муте. Эти двое проявляли чудовищную силу воли и буквально вспахивали корт, играя против него. Но благодаря тому, что Рублев в ключевых моментах показывал свой класс, он остался здесь. Так что я могу назвать Андрея одним из главных фаворитов этого турнира. В сложных матчах он показывает класс. Нужно иметь фантастические ноги, чтобы противостоять скорости Рублева», — приводит RT слова Чеснокова.

Во втором круге Открытого чемпионата Франции Рублев обыграл француза Корантена Муте. Его следующим соперником станет итальянец Лоренцо Сонего. Матч между Рублевым и Сонего пройдет в пятницу, 2 мая.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1156807-chesnokov-rublyov-rolan-garros-tennis
Теннис
Roland Garros
Андрей Рублев
Андрей Чесноков
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