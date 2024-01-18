Чесноков назвал сенсационной победу Блинковой над Рыбакиной

Финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков высказался о победе россиянки Анны Блинковой над представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной в матче второго круга Открытого чемпионата Австралии.

Встреча завершилась со счетом 6:4, 4:6, 7:6 (22:20) в пользу спортсменки из России. При этом Блинкова и Рыбакина сыграли самый длинный тай-брейк в истории «Больших шлемов».

«Это просто невероятно, я очень рад за Блинкову. Я считал Лену одним из фаворитов турнира, потому что до этого она просто сносила всех своих соперниц, поэтому этот результат для меня сенсация, я до последнего не верил, что Блинкова реализует матчбол. При этом победа абсолютно заслуженная, все было по делу, в решающие моменты Блинкова не дрогнула, сыграла активно», — приводит ТАСС слова Чеснокова.

В третьем круге турнира «Большого шлема» 25-летняя Блинкова сыграет с итальянкой Ясминой Паолини.