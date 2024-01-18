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«Большой шлем»

Сегодня, 22:08

Чесноков назвал сенсационной победу Блинковой над Рыбакиной

Алина Савинова
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Финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков высказался о победе россиянки Анны Блинковой над представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной в матче второго круга Открытого чемпионата Австралии.

Встреча завершилась со счетом 6:4, 4:6, 7:6 (22:20) в пользу спортсменки из России. При этом Блинкова и Рыбакина сыграли самый длинный тай-брейк в истории «Больших шлемов».

«Это просто невероятно, я очень рад за Блинкову. Я считал Лену одним из фаворитов турнира, потому что до этого она просто сносила всех своих соперниц, поэтому этот результат для меня сенсация, я до последнего не верил, что Блинкова реализует матчбол. При этом победа абсолютно заслуженная, все было по делу, в решающие моменты Блинкова не дрогнула, сыграла активно», — приводит ТАСС слова Чеснокова.

В третьем круге турнира «Большого шлема» 25-летняя Блинкова сыграет с итальянкой Ясминой Паолини.

Источник: https://tass.ru/sport/19762603
Теннис
Australian Open
Андрей Чесноков
Анна Блинкова
Елена Рыбакина
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