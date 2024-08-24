Чесноков назвал Свентек и Соболенко претендентками на победу в US Open 2024

Бывший российский теннисист Андрей Чесноков назвал фаворитов предстоящего US Open 2024 по теннису в женском одиночном разряде. Он также отметил, что его удивили результаты американок.

«В женском разряде среди претенденток на титул все те же имена — Свентек, Соболенко, возможно, Гауфф. Но американка сейчас выглядит слабее, чем в прошлом сезоне. Она выиграла этот турнир в прошлом году, но и в первом круге тогда уносила ноги от Зигемунд. Сейчас у Гауфф есть неприятные поражения на крупных турнирах. Меня удивили ее слабые результаты на американских турнирах перед US Open. Также пока что слабо выглядит Елена Рыбакина», — цитирует Чеснокова «РБ Спорт».

Матчи основной сетки US Open 2024 стартуют 26 августа.