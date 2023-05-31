Чесноков не удивлен поражению Кудерметовой в матче с Шмидловой

Финалист Кубка Дэвиса-1995 Андрей Чесноков прокомментировал поражение российской теннисистки Вероники Кудерметовой от Анне-Каролине Шмидловой из Словакии в первом круге «Ролан Гаррос».

«Кудерметова проиграла игроку, а не лоху. Не удивлен ее проигрышу. Потому что Шмидлова — солидный игрок. У нее были хорошие победы. Оценивал как раз, что Кудерметову могут обыграть. Это не сенсация, конечно. Вероника здорово сыграла два «Мастерса». Но увы, здесь не получилось», — цитирует Sport24 Чеснокова.