Чесноков не видит российских теннисисток в финале «Ролан Гаррос»

Финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков высказал мнение о перспективах российских теннисисток на «Ролан Гаррос» — 2023.

«В финале «Ролан Гаррос» не вижу ни одну из российских теннисисток, даже Кудерметову. Оцениваю реально. Кудерметова уверенно себя чувствует на быстрых кортах. Она удачно играла прошлый сезон. Сейчас же у нее будет непростая сетка. Ей будет сложно уже в первом круге», — приводит слова Чеснокова Sport24.

Первая ракетка России Дарья Касаткина сыграет с немкой Юле Нимайер в первом круге «Ролан Гаррос».

Другая представительница России — Вероника Кудерметова встретится с теннисисткой из Словакии Анной Каролиной Шмидловой.

Турнир пройдет с 28 мая по 11 июня. Действующей чемпионкой турнира является первая ракетка мира полька Ига Свентек.