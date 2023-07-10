Чесноков объяснил решение Легечки сняться с матча против Медведева

Бывшая девятая ракетка мира Андрей Чесноков прокомментировал «СЭ» победу Даниила Медведева над чехом Иржи Легечкой в матче четвертого круга Уимблдона.

Чешский теннисист снялся с матча при счете 6:4, 6:2 в пользу россиянина.

«У Легечки после матча с Томми Полом уже не было сил. Чтобы играть против Медведева, надо быть абсолютно свежим. А Легечка не восстановился после матча с Полом. Он увидел, что ловить в третьем сете нечего.

Медведеву любой игрок по зубам. Он хорошо играет, хорошо двигается, хорошо подает. Даже предварительные игры, в которых он уступил Маннарино и Баутисте Агуту — я думаю, что это была предварительная подготовка к Уимблдону», — сказал Чесноков корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

Соперником Медведева в четвертьфинале Уимблдона-2023 станет победитель матча Кристофер Юбенкс (США) — Стефанос Циципас (Греция, 5).