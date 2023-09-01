Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Теннис
Новости
Australian Open
Roland Garros
Wimbledon
US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 16:21

Чесноков: «Рублев разрывал Монфиса на корте»

Виктория Кравченко
Telegram Дзен

Бывший российский теннисист Андрей Чесноков прокомментировал победу россиянина Андрея Рублева над французом Гаэлем Монфисом в матче второго круга US Open. В трех сетах он переиграл его со счетом 6:4, 6:3, 3:6, 6:1.

«Я не думал, что Рублев сыграет так здорово. Он буквально разрывал Монфиса на корте. С самого начала Рублев играл очень остро. Когда Монфис делает постоянные ускорения, то идет утомление. Француз с трудом выдерживал темп, который ему навязывал Рублев.

Сложно держать концентрацию три сета подряд. В третьей партии Рублев ошибся несколько раз в важный момент, это стоило ему сета. Но потом он успокоился, начал отлично играть и довел дело до победы«, — цитирует Чеснокова «РБ Спорт».

Следующим соперником Рублева будет другой француз — Артур Риндеркнех.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/andrej-chesnokov-rublev-razry-val-monfisa-na-korte/
Андрей Рублев
Андрей Чесноков
3
0
Читайте также
Иранского тяжелоатлета Мустафу Раджаи выгнали из спорта за рукопожатие с израильтянином
Россиянка Александрова и украинка Цуренко обменялись одобрительными жестами после матча
СК спустя 19 лет установил личность боевика-захватчика школы в Беслане
В Кремле прокомментировали размещение военных предприятий на Украине
Кандидат в президенты признал вину США в подрыве «Северных потоков»
Как меняются границы стран: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
Сафиуллин - победитель юниорского Australian Open
Шарапова перед финалом с Уильямс
Макарова перед матчем с Шараповой
Как Шарапова настраивалась на Бушар
Australian open: закулисье
Звонарева - во втором круге Australian Open!
Южный готовится к Надалю
Уимблдон: тысячи фанатов в ожидании суперфинала!
Начало дня на Уимблдоне
Шарапова в финале Roland Garros!
Шарапова и Азаренко в полуфинале Roland Garros!
Шамиль Тарпищев об итогах Australian Open и матче Кубка Федерации
Азаренко защитила титул
Энди Маррэй - второй финалист Открытого чемпионата Австралии по теннису
Шарапову остановил "робот"
Азаренко в финале
Шарапова покидает Мельбурн
Без Кузнецовой и без Уильямс
Кузнецова покидает Австралию
Шарапова: курс на Серену
Шарапова в полуфинале
Кузнецова в четвертьфинале
Шамиль Тарпищев: "На счет 6:0, 6:0 профессионалы внимания не обращают"
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Пивоварова оценила игру Медведева во втором круге US Open

Теннисистка Пивоварова заявила, что матч с Кенин придаст Касаткиной уверенности в себе