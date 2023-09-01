Чесноков: «Рублев разрывал Монфиса на корте»

Бывший российский теннисист Андрей Чесноков прокомментировал победу россиянина Андрея Рублева над французом Гаэлем Монфисом в матче второго круга US Open. В трех сетах он переиграл его со счетом 6:4, 6:3, 3:6, 6:1.

«Я не думал, что Рублев сыграет так здорово. Он буквально разрывал Монфиса на корте. С самого начала Рублев играл очень остро. Когда Монфис делает постоянные ускорения, то идет утомление. Француз с трудом выдерживал темп, который ему навязывал Рублев.

Сложно держать концентрацию три сета подряд. В третьей партии Рублев ошибся несколько раз в важный момент, это стоило ему сета. Но потом он успокоился, начал отлично играть и довел дело до победы«, — цитирует Чеснокова «РБ Спорт».