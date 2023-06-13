Чесноков оценил перспективы Медведева, Рублева и Хачанова на Уимблдоне

Бывшая девятая ракетка мира Андрей Чесноков предположил, как для российских теннисистов сложится Уимблдонский турнир.

«Медведев покажет лучший результат среди россиян. В прошлом году он сыграл два финала на турнирах до Уимблдона, правда проиграл, но все же. Рублев все-таки не травяной игрок, смотря как пойдет. В первом круге может выпасть теннисист, кто играет серв-энд-воллей или имеет сильную подачу, поэтому на результат влияет сетка — повезет с ней или нет. Вот у Медведева попался сильный бразилец в Париже — результат мы знаем. Карен Хачанов сейчас вернулся в топ-10, хорошо играет, но вновь важную роль будет иметь сетка», — цитирует Чеснокова Vprognoze.ru.

Уимблдон-2023 будет проходить с 3 по 16 июля. В прошлом году теннисисты из России и Белоруссии не были допущены до участия в турнире.

На данный момент Даниил Медведев является третьей ракеткой мира. Андрей Рублев занимает 7-е место в рейтинге АТР, Карен Хачанов — десятое.