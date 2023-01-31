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«Большой шлем»

Сегодня, 12:57

Чесноков: «Русский финал на турнирах «Большого шлема» в этом году малореален»

Алина Савинова
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Бывшая девятая ракетка мира Андрей Чесноков оценил возможность российского финала на турнирах «Большого шлема» в этом году.

«С учетом блестящей игры Новака Джоковича русский финал на турнирах «Большого шлема» в этом году малореален. Еще на прошлогоднем Открытом чемпионате США серб набрал потрясающую форму и держит ее до сих пор. Сейчас он показывает абсолютно лучший теннис в своей карьере, это просто фантастический уровень. Трудно себе представить, как должен сыграть Рублев или Хачанов, чтобы пройти его. Остановить Джоковича может только серьезная травма или еще какой-нибудь форс-мажор», — цитирует Чеснокова Betonmobile.ru.

Сербский теннисист Новак Джокович выиграл Australian Open-2023. Эта победа стала 22-й для серба на турнирах «Большого шлема». На данный момент Джокович является первой ракеткой мира.

Источник: https://betonmobile.ru/chesnokov-chisto-rossiyskiy-final-na-bolshom-shleme-v-etom-godu-malorealen
Андрей Чесноков
Новак Джокович
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