Чесноков отметил, что Карацев и Сафиуллин показали хорошую игру на старте US Open

Бывшая девятая ракетка мира Андрей Чесноков считает, что российские теннисисты Аслан Карацев и Роман Сафиуллин одержали хорошие победы в матчах первого круга Открытого чемпионата США.

«Карацев и Сафиуллин молодцы, они показали хорошую игру в первом круге. Аслан обыграл сильного соперника, но тут надо понимать, что Легечка на прошлой неделе играл турнир, дошел там до финала, а после этого всегда непросто переключаться, тем более на турнир Большого шлема. Что касается Сафиуллина, то он тоже одержал отличную победу, выиграл в трех сетах. На предыдущих американских турнирах ему не удавалось показать хороших результатов, но здесь он начал с победы», — приводит ТАСС слова Чеснокова.

В первом круге US Open-2023 Карацев обыграл чеха Ирижи Легечку (6:3, 6:3, 6:3). Его следующим соперником станет испанец Роберто Карбальес-Баэна. Сафиуллин на старте турнира одержал победу над итальянцем Марко Чеккинато (6:4, 6:2, 6:0) и теперь встретится с представителем США Томми Полом.