Чесноков поддержал зрителей, освиставших Костюк на «Ролан Гаррос»

Полуфиналист «Ролан Гаррос» и финалист Кубка Дэвиса Андрей Чесноков заявил, что зрители правильно освистали украинскую теннисистку Марту Костюк за отказ пожать руку белоруске Арине Соболенко после матча первого круга Открытого чемпионата Франции.

«Я считаю, что трибуны правильно освистали Костюк, они молодцы. На мой взгляд, WTA должна еще оштрафовать Костюк за неспортивное поведение, это неприемлемо. Соболенко не сделала ей ничего плохого, она просто спортсмен, такой же участник турнира, как и все остальные. Спорт должен быть вне политики», — приводит слова Чеснокова ТАСС.

В воскресенье Соболенко, посеянная на турнире под вторым номером, обыграла Костюк со счетом 6:3, 6:2. После матча зрители освистали Костюк, занимающую 39-е место в мировом рейтинге, за отказ пожать руку сопернице.