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Сегодня, 13:54

Чесноков поделился мнением о перспективах Сафиуллина на предстоящем Уимблдоне

Виктория Кравченко
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Финалист Кубка Дэвиса-1995 бывший российский теннисист Андрей Чесноков рассказал о перспективах россиянина Романа Сафиуллина на предстоящем Уимблдоне.

«В последнее время Сафиуллин играет достаточно невзрачно и слабо. Хотелось бы, чтобы он выиграл хотя бы пару матчей. Повторить прошлогодний успех для Романа выглядит сейчас невероятной задачей. Это очень сложно. Я надеюсь, что он пройдет хотя бы первые раунды», — цитирует Чеснокова «РБ Спорт».

Сафиуллин в прошлом году дошел до четвертьфинала Уимблдона, где проиграл итальянцу Яннику Синнеру.

В первом круге соперником Сафиуллина будет Франциско Серундоло (Аргентина).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/andrej-chesnokov-povtorit-proshlogodnij-uspeh-na-uimldone-vy-glyadit-neveroyatnoj-zadachej-dlya-safiullina/
Андрей Чесноков
Роман Сафиуллин
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