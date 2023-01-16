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Сегодня, 18:35

Чесноков: «Куда бы Гирон не направлял мяч, там был Медведев»

Алина Савинова
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Бывшая девятая ракетка мира Андрей Чесноков поделился мнением о победе российского теннисиста Даниила Медведева в первом круге Australian Open.

«Куда бы Гирон не направлял мяч, там был Медведев. Во-первых, двигался Данил превосходно! Куда бы Гирон не направлял мяч, куда бы он не давил, Медведев играл очень остро.

Длинные розыгрыши американец не выдерживал, а если и входил, то там не было никаких шансов для него», — цитирует Чеснокова Vprognoze.ru.

В первом круге Открытого чемпионата Австралии 26-летний Медведев одержал победу над американцем Маркосом Гироном (6:0, 6:1, 6:2). Его следующим соперником станет австралиец Джон Миллман.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/tennis/10577282-chesnokov-o-pobede-medvedeva-v-pervom-kruge-ao-kuda-by-zhiron-ne-napravlyal-myach-tam-byl-medvedev.html
Теннис
Australian Open
Андрей Чесноков
Даниил Медведев
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