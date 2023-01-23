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Сегодня, 16:27

Чесноков: «Хачанову придется тяжело в матче против Корды, и фаворитом в этой встрече наш теннисист точно не будет»

Алина Савинова
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Известный теннисист и тренер Андрей Чесноков поделился ожиданиями от четвертьфинального матча Australian Open между россиянином Кареном Хачановым и американцем Себастьяном Кордой.

«Корда сейчас играет очень сильно. Главное его преимущество заключается том, что он невероятным образом видит пустые места на корте, куда нужно направить мяч. И делает это таким образом, чтобы доставить максимальное неудобство противнику. В матче против него Хачанову придется крайне тяжело. И фаворитом в этой встрече наш теннисист точно не будет.

Основной шанс Хачанова заключается в том, что его соперник не успеет восстановиться после предыдущего пятисетового поединка с поляком Хуркачем. Дело в том, что когда Корда утомлен, он совершает достаточно много невынужденных ошибок», — приводит Betonmobile.ru слова Чеснокова.

Матч между Хачановым и Кордой пройдет во вторник, 24 января. Начало — в 06.00 по московскому времени.

 

Источник: https://betonmobile.ru/andrey-chesnokov-hachanov-ne-budet-favoritom-v-matche-protiv-kordyi
Теннис
Australian Open
Андрей Чесноков
Карен Хачанов
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