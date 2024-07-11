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Сегодня, 16:30

Чесноков — об игре Алькараса против Медведева: «Это будет непростой полуфинал для обоих»

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Финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков поделился ожиданиями от полуфинального матча на Уимблдоне-2024 между испанцем Карлосом Алькарасом и Даниилом Медведевым.

«Алькарас — очень живучий игрок. Против Тиафо он сыграл пять сетов, далее были две победы в четырех сетах. Такое ощущение, что чем больше он играет, тем лучше. Он будто вообще не устает.

Думаю, что физических сил Даниилу хватит. Он тоже через матчи прибавляет. У кого больше шансов на победу? Матч Алькарас — Медведев довольно сложный для прогнозов. Испанец иногда просто феноменален, он может очень мощно бить и все попадать. Медведев сейчас отлично двигается и практически все возвращает в корт. Это будет непростой полуфинал для обоих игроков», — приводит слова Чеснокова «РБ Спорт».

Полуфинальная встреча между Алькарасом и Медведевым состоится в пятницу, 12 июля.

Источник: «РБ Спорт»
Теннис
Уимблдон
Даниил Медведев
Карлос Алькарас
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