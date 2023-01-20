Чесноков: «Я думаю, что Рублеву по силам одолеть Эванса»

Бывший российский теннисист Андрей Чесноков поделился ожиданиями от предстоящего матча Открытого чемпионата Австралии между россиянином Андреем Рублевым и британцем Даниэлем Эвансом.

«Эванс очень давно уже в АТР-туре, — цитирует «РБ Спорт» Чеснокова. — Он уверенно выиграл у Шарди в прошлом матче. Но у Шарди первый турнир за полтора года, он молодец, что вернулся и смог даже выиграть матч. Но победа Эванса была закономерна. Я думаю, что Рублеву по силам одолеть Эванса. Я вижу, что Рублев «раскочегарился» после двух поражений на старте сезона. Он набрал форму, обрел уверенность в игре».

Матч между Рублевым и Эвансом состоится в субботу, 21 января. Сейчас счет в личных встречах Рублев — Эванс — 3:3.