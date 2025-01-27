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Чесноков: «Синнер — первый номер в мире, причем с отрывом»

Даниил Аршавский
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Финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков высказался о победе первой ракетки мира из Италии Янника Синнера над немецким теннисистом Александром Зверевым в финале Australian Open.

«Очень жалко, что Зверев не зацепил один сет — тогда была бы хоть какая-то интрига. Он уступил множество розыгрышей у сетки, а Синнер это чувствовал. Старался нанести этот последний удар максимально неудобно — и Зверев чаще всего не мог их достать. Что тут сказать, Синнер — первый номер в мире, причем с отрывом. Лучше него, может быть, только я», — цитирует Чеснокова «ВсеПроСпорт».

26 января -летний итальянец в трех сетах одержал победу над Зверевым (6:3, 7:6, 6:3) и во второй раз подряд выиграл Australian Open. В прошлом году Синнер также стал победителем US Open и Итогового турнира АТР.

Источник: «ВсеПроСпорт»
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Теннис
Australian Open
Александр Зверев (теннис)
Андрей Чесноков
Янник Синнер
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