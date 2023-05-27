Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Теннис
Новости
Australian Open
Roland Garros
Wimbledon
US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 16:15

Чесноков рассказал о значимости давления на Медведева перед «Ролан Гаррос»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Полуфиналист «Ролан Гаррос» и финалист Кубка Дэвиса Андрей Чесноков прокомментировал тот факт, что у россиянина Даниила Медведева есть шансы вернуться на первую строчку рейтинга по итогам Открытого чемпионата Франции.

«Я считаю, что хорошо, когда есть давление. Ты выходишь на корт, концентрируешься и играешь еще лучше. Психологическое давление должно быть. Это мое мнение. А есть игроки, у которых начинается мандраж, и они ничего не могут показать, но такие игроки — не топ-уровня», — приводит слова Чеснокова Vprognoze.ru.

В первом круге Медведев встретится с бразильцем Тьяго Сейбот Уайлд. Матч пройдет 28 мая и начнется не ранее 12.00 мск.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/tennis/10900049-chesnokov-rasskazal-o-znachimosti-davleniya-na-medvedeva-pered-rolan-garros.html
Теннис
Roland Garros
Андрей Чесноков
Даниил Медведев
0
Читайте также
Расклады на финиш РПЛ: кто фаворит в борьбе за серебро, у кого больше шансов избежать стыков
«Было жарко». Баскетболистка упала в обморок перед Байденом
МИД РФ обвинил США в затягивании конфликта на Украине
ВС РФ стянули дополнительные подразделения на артемовское направление
В США назвали абсурдной позицию Вашингтона по Артемовску
Три варианта развития Арктики предложили российские эксперты
Популярное видео
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
Сафиуллин - победитель юниорского Australian Open
Шарапова перед финалом с Уильямс
Макарова перед матчем с Шараповой
Как Шарапова настраивалась на Бушар
Australian open: закулисье
Звонарева - во втором круге Australian Open!
Южный готовится к Надалю
Уимблдон: тысячи фанатов в ожидании суперфинала!
Начало дня на Уимблдоне
Шарапова в финале Roland Garros!
Шарапова и Азаренко в полуфинале Roland Garros!
Шамиль Тарпищев об итогах Australian Open и матче Кубка Федерации
Азаренко защитила титул
Энди Маррэй - второй финалист Открытого чемпионата Австралии по теннису
Шарапову остановил "робот"
Азаренко в финале
Шарапова покидает Мельбурн
Без Кузнецовой и без Уильямс
Кузнецова покидает Австралию
Шарапова: курс на Серену
Шарапова в полуфинале
Кузнецова в четвертьфинале
Шамиль Тарпищев: "На счет 6:0, 6:0 профессионалы внимания не обращают"
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Тарпищев назвал 16-летнюю Андрееву опасной соперницей на «Ролан Гаррос»