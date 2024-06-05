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Сегодня, 08:49

Чесноков считает белоруску Соболенко фаворитом в матче с Андреевой

Алина Савинова
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Финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков считает, что российская теннисистка Мирра Андреева является удобной соперницей для белоруски Арины Соболенко.

«Я думаю, Соболенко будет явным фаворитом. Они уже играли несколько раз, и все время Соболенко довольно комфортно выигрывала. Пока что Мирра является удобным соперником для Арины, сейчас ей практически нечего противопоставить мощи Соболенко. Единственный шанс будет заключаться в том, что Соболенко может начать ошибаться, такое с ней иногда случается, но я думаю, что она пройдет в полуфинал», — приводит ТАСС слова Чеснокова.

Матч между Андреевой и Соболенко в рамках 1/4 финала «Ролан Гаррос» пройдет в среду, 5 июня.

Источник: ТАСС
Теннис
Ролан Гаррос
Андрей Чесноков
Арина Соболенко
Мирра Андреева
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