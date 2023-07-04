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Сегодня, 14:37

Чесноков считает, что Андреевой по силам обыграть Ван Сиюй в первом круге Уимблдона

Алина Савинова
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Бывшая девятая ракетка мира Андрей Чесноков поделился ожиданиями от матча российской теннисистки Мирры Андреевой в первом круге Уимблдона.

«Андреева сейчас находится в хорошей форме. Она довольно легко прошла квалификацию, почувствовала корты, привыкла к ним. Я думаю, ей вполне по силам обыграть Ван Сиюй и выйти в следующий круг. Андреева ни для кого здесь не будет простым соперником», — приводит ТАСС слова Чеснокова.

В первом круге турнира россиянка встретится с китаянкой Ван Сиюй. Матч состоится во вторник, 4 июля.

Уимблдонский турнир проходит с 3 по 16 июля.

Источник: https://tass.ru/sport/18185909
Теннис
Уимблдон
Андрей Чесноков
Мирра Андреева
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