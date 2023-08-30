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Сегодня, 18:06

Чесноков считает, что Балаж очень слабо сыграл против Медведева в матче US Open

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывшая девятая ракетка мира Андрей Чесноков считает, что соперник российского теннисиста Даниила Медведева венгр Аттила Балаж показал очень слабую игру в матче первого круга US Open.

«Медведев очень легко выиграл, но его соперник играл невероятно слабо. С такой игрой непонятно, как этот венгр вообще попал в основную часть US Open. Даниил находится в неплохой форме, но дальше матчи будут гораздо тяжелее», — приводит слова Чеснокова ТАСС.

Россиянин победил со счетом 6:1, 6:1, 6:0.

Во втором круге третья ракетка мира встретится с австралийцем Кристофером О`Коннеллом. Счет в личных встречах 2-0 в пользу Медведева.

Источник: https://tass.ru/sport/18620917
Теннис
US Open
Андрей Чесноков
Даниил Медведев
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