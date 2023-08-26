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Сегодня, 15:22

Чесноков считает, что для Хачанова любой соперник на US Open будет сложным

Алина Савинова
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Бывшая девятая ракетка мира Андрей Чесноков оценил перспективы россиянина Карена Хачанова на US Open-2023.

«Я был удивлен, когда увидел Хачанова в заявке. У него была тяжелая травма, после которой нельзя быстро восстановиться. Посмотрим, как он сыграет первый круг. Соперник ему достался несильный, но для Карена сейчас любой соперник, независимо от уровня игры и места в рейтинге, будет тяжелым», — приводит ТАСС слова Чеснокова.

Последним турниром, на котором выступал Хачанов, был «Ролан Гаррос». После этого спортсмен восстанавливался после двух стрессовых переломов.

В первом круге Открытого чемпионата США 27-летний россиянин сыграет с американцем Майклом Ммо.

Источник: https://tass.ru/sport/18594523
Теннис
Андрей Чесноков
Карен Хачанов
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