Чесноков считает, что Джокович не сможет больше выиграть турнир «Большого шлема»

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Финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков считает, что теннисист Новак Джокович вряд ли сможет выиграть еще один турнир «Большого шлема»
«Джокович потрясающе играл до травмы. Но видите, в четвертьфинале он играл на обезболивающих, однако нельзя же все время их принимать. Он игрок высочайшего уровня, но ему в этом году исполнится уже 38 лет, восстановление проходит медленнее. Он мог бы выиграть турнир «Большого шлема», если бы был полностью здоров, но я думаю, что больше победить уже не получится», — цитирует Чеснокова ТАСС.
На Australian Open-2025 37-летний серб дошел до полуфинала, где снялся по ходу матча против немца Александра Зверева. Джокович является 24-кратным победителем турниров «Большого шлема».