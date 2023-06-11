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Сегодня, 17:35

Чесноков считает, что Медведев должен был пройти первый круг «Ролан Гаррос»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший российский теннисист Андрей Чесноков оценил выступление Даниила Медведева на «Ролан Гаррос».

«Думаю, та сетка, которая была у Медведева, больше такой не будет. Очень трудная попалась. Все игроки-претенденты на титул: Джокович, Руне, Алькарас. И все они в одной половине. Я разочарован все равно. Думал, Медведев должен был пройти первый круг. Ему не восемнадцать лет. Он сыграл очень слабо. Медведев дал возможность сыграть сопернику, вот в чем дело», — приводит слова Чеснокова Sport24.

30 мая, Медведев проиграл бразильцу Тиагу Уайлду (6:7 (5:7), 7:6 (8:6), 6:2, 3:6, 4:6) в первом круге «Ролан Гаррос».

Источник: https://sport24.ru/tennis/news-2023-06-11-chesnokov-medvedev-dolzhen-byl-proyti-pervyy-krug-rolan-garros-yemu-ne-18-let-on-sygral-ochen-slabo
Теннис
Roland Garros
Андрей Чесноков
Даниил Медведев
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