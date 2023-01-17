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Чесноков: «Что может помешать Медведеву выиграть Миллмана? Только какая-то неожиданность»

Виталий Косик
Корреспондент
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Бывший российский теннисист Андрей Чесноков поделился ожиданиями от предстоящего матча второго круга Открытого Чемпионата Австралии по теннису, где встретятся Даниил Медведев и Джон Миллман.

«Миллман хорошо играет в Австралии. Перед австралийской публикой он постарается показать максимум своих возможностей. Но Медведев очень хорошо принимает, очень хорошо обводит. Что может помешать Даниилу тут выиграть? Должна быть только какая-то неожиданность, проблема в организме. Класс Медведева намного выше. Он острее на корте, удары у него лучше. Я не думаю, что Медведев может проиграть. А вот дальше будет точно сложный матч против Корды в третьем круге», — приводит слова Чеснокова «РБ Спорт».

Встреча спортсменов в матче второго круга Открытого Чемпионата Австралии пройдет завтра, 18 января.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/andrej-chesnokov-schitaet-chto-tol-ko-neozhidannost-mozhet-pomeshat-medvedevu-oby-grat-millmana/
Теннис
Australian Open
Андрей Чесноков
Даниил Медведев
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