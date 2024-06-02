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Сегодня, 18:10

Чесноков считает, что Медведев набрал очень хорошую форму на «Ролан Гаррос»

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Финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков поделился мнением об игре первой ракетки России Даниила Медведева на Открытом чемпионате Франции-2024.

В субботу, 1 июня Медведев одержал победу над чехом Томашем Махачем в матче третьего круга «Ролан Гаррос» (7:6 (7:4), 7:5, 1:6, 6:4).

«Медведев одержал хорошую победу, Махач в этом сезоне очень солидно играет, он обыгрывал сильных игроков. Медведев такой теннисист: чем больше он играет, тем лучше находит свой ритм. Он набрал очень хорошую форму, и победить его будет крайне трудно любому сопернику на «Ролан Гаррос», — цитирует Чеснокова ТАСС.

В 1/8 финала турнира «Большого шлема» Медведев встретится с австралийцем Алексом де Минауром.

Источник: ТАСС
Ролан Гаррос
Даниил Медведев
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