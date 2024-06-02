Чесноков считает, что Медведев набрал очень хорошую форму на «Ролан Гаррос»

Финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков поделился мнением об игре первой ракетки России Даниила Медведева на Открытом чемпионате Франции-2024.

В субботу, 1 июня Медведев одержал победу над чехом Томашем Махачем в матче третьего круга «Ролан Гаррос» (7:6 (7:4), 7:5, 1:6, 6:4).

«Медведев одержал хорошую победу, Махач в этом сезоне очень солидно играет, он обыгрывал сильных игроков. Медведев такой теннисист: чем больше он играет, тем лучше находит свой ритм. Он набрал очень хорошую форму, и победить его будет крайне трудно любому сопернику на «Ролан Гаррос», — цитирует Чеснокова ТАСС.

В 1/8 финала турнира «Большого шлема» Медведев встретится с австралийцем Алексом де Минауром.