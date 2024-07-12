Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
«Большой шлем». Новости
Новости
Australian Open
Roland Garros
Wimbledon
US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 11:43

Чесноков: «У Медведева и Алькараса равные шансы на выход в финал Уимблдона»

Сергей Разин
корреспондент
Telegram Дзен

Финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков поделился ожиданиями от полуфинала Уимблдона-2024 между испанцем Карлосом Алькарасом и Даниилом Медведевым.

«У Медведева был очень тяжелый матч против Янника Синнера, а у Алькараса путь к полуфиналу получился более простым. Я думаю, Даня успел восстановиться, все-таки у него было два дня. Я не знаю, кто выиграет, но Алькарас играет очень мощно и попадает много сложных мячей, он умеет играть против Медведева. С другой стороны, Медведев сейчас очень хорошо двигается, цепляется за все мячи.

Если он будет подавать так же, как в матче против Синнера, то шансы у него будут. Думаю, что матч будет трудным для обоих, и шансы выйти в финал Уимблдона у них равные. Они играли в полуфинале в прошлом году, и тогда Алькарас достаточно комфортно выиграл, но я думаю, что сейчас Даня сыграет лучше", — приводит слова Чеснокова ТАСС.

Полуфинальная встреча между Алькарасом и Медведевым сегодня, 12 июля.

Источник: ТАСС
Уимблдон
Андрей Чесноков
Даниил Медведев
Карлос Алькарас
0
Читайте также
Борец Мамедов решил выступить на Олимпиаде вопреки мнению федерации
Звезды Олимпиады: фавориты и самые титулованные спортсмены на Играх в Париже
СМИ рассказали о подготовке ЕС к торговой войне с Китаем
«Никто не захочет короновать «Зенит» в начале сезона». Андрей Аршавин — о трансферах в Петербурге и конкуренции со «Спартаком», «Динамо» и «Краснодаром»
СМИ сообщили о ходатайстве на участие в СВО осужденного генерала Росгвардии
С Днем Петра и Павла: открытки, картинки, поздравления
Популярное видео
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 9
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Набоков — путь в КХЛ: детство в Каслях и тренировки на улице
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Материалы сюжета: Уимблдон 2024, основные материалы: новости и обзоры, расписание и результаты матчей
Даниил Медведев — Карлос Алькарас: кто победит и каким будет результат — прогнозы на полуфинал Уимблдона 2024
Медведев может выиграть у Алькараса за счет агрессии. Что ждать от полуфинала Уимблдона
Медведев дважды обыгрывал Алькараса на «Шлемах» и готов сделать это снова! Поддержи его ставкой с фрибетом 2000 рублей в Bettery
Медведев против Алькараса, Музетти — Джокович. Онлайн-трансляция полуфиналов Уимблдона
Уимблдон-2024, расписание и результаты 12 июля: Медведев — Алькарас, Музетти против Джоковича
Крейчикова расплакалась на интервью после выхода в финал Уимблдона
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Гид по ЕВРО

Даниил Медведев — Карлос Алькарас: кто победит и каким будет результат — прогнозы на полуфинал Уимблдона 2024

Первый тренер Медведева считает, что теннисист еще не показал свой максимум на Уимблдоне