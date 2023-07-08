Чесноков считает, что Мирра Андреева не испытывает психологического давления на Уимблдоне

Бывшая девятая ракетка мира Андрей Чесноков считает, что российская теннисистка Мирра Андреева не чувствует психологического давления из-за результатов на Уимблдоне, поэтому может побеждать практически любого соперника.

«В свои 16 лет Мирра показывает очень зрелый теннис, плюс она хорошо двигается. Она играет свободно и не испытывает психологического давления из-за того, что ей нужно здесь и сейчас показать какой-то результат, как, например Джоковичу, которому нужно защищать титул. С таким настроем она может победить любого, но жалко, что она в третьем круге попала на россиянку», — приводит слова Чеснокова ТАСС.

Во втором круге Уимблдона 16-летняя российская теннисистка на отказе обыграла чешку Барбору Крейчикову (6:3, 4:0). Ее следующей соперницей станет россиянка Анастасия Потапова.