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Сегодня, 12:50

Чесноков считает, что Мирра Андреева не испытывает психологического давления на Уимблдоне

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывшая девятая ракетка мира Андрей Чесноков считает, что российская теннисистка Мирра Андреева не чувствует психологического давления из-за результатов на Уимблдоне, поэтому может побеждать практически любого соперника.

«В свои 16 лет Мирра показывает очень зрелый теннис, плюс она хорошо двигается. Она играет свободно и не испытывает психологического давления из-за того, что ей нужно здесь и сейчас показать какой-то результат, как, например Джоковичу, которому нужно защищать титул. С таким настроем она может победить любого, но жалко, что она в третьем круге попала на россиянку», — приводит слова Чеснокова ТАСС.

Во втором круге Уимблдона 16-летняя российская теннисистка на отказе обыграла чешку Барбору Крейчикову (6:3, 4:0). Ее следующей соперницей станет россиянка Анастасия Потапова.

Источник: https://tass.ru/sport/18223845
Теннис
Уимблдон
Андрей Чесноков
Мирра Андреева
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