Чесноков: «Уверен, что Шнайдер покажет очень интересную игру и далеко пройдет на US Open»

Экс-девятая ракетка мира Андрей Чесноков оценил перспективы россиянки Дианы Шнайдер на Открытом чемпионате США.

«Шнайдер проводит очень хороший сезон. С каждым турниром она играет все лучше и лучше. Она вряд ли выиграет титул на US Open, но уверен, что она покажет очень интересную игру и далеко пройдет. У нее неплохая сетка, так что все шансы для этого есть», — цитирует Чеснокова ТАСС.

Открытый чемпионат США пройдет с 26 августа по 8 сентября. 20-летняя Шнайдер получила на турнире 18-й номер посева и в первом круге сыграет против аргентинки Нади Подороски.