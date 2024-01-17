Чесноков считает, что Рублев правильно настроился на матч с Юбэнксом

Бывшая девятая ракетка мира Андрей Чесноков оценил победу российского теннисиста Андрея Рублева над американцем Кристофером Юбэнксом во втором круге Australian Open-2024.

Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:4, 6:4 в пользу 26-летнего россиянина.

«Хочу отметить правильный настрой Рублева на матч, он вышел и сделал быстрый брейк. Чтобы обыгрывать Юбэнкса, нужно хорошо принимать, и у Андрея это получалось. Юбэнкс, несмотря на то что длинный и мощный, плохо координирован, поэтому много ошибается. Андрей играл очень здорово и уверенно, очень хорошая и заслуженная победа», — приводит ТАСС слова Чеснокова.

В третьем круге турнира «Большого шлема» Рублев сыграет с Себастьяном Кордой из США. Открытый чемпионат Австралии проходит с 14 по 28 января.