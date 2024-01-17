Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Теннис
Новости
Australian Open
Roland Garros
Wimbledon
US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

17 января, 23:48

Чесноков считает, что Рублев правильно настроился на матч с Юбэнксом

Алина Савинова
Telegram Дзен

Бывшая девятая ракетка мира Андрей Чесноков оценил победу российского теннисиста Андрея Рублева над американцем Кристофером Юбэнксом во втором круге Australian Open-2024.

Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:4, 6:4 в пользу 26-летнего россиянина.

«Хочу отметить правильный настрой Рублева на матч, он вышел и сделал быстрый брейк. Чтобы обыгрывать Юбэнкса, нужно хорошо принимать, и у Андрея это получалось. Юбэнкс, несмотря на то что длинный и мощный, плохо координирован, поэтому много ошибается. Андрей играл очень здорово и уверенно, очень хорошая и заслуженная победа», — приводит ТАСС слова Чеснокова.

В третьем круге турнира «Большого шлема» Рублев сыграет с Себастьяном Кордой из США. Открытый чемпионат Австралии проходит с 14 по 28 января.

Источник: https://tass.ru/sport/19753459
Теннис
Australian Open
Андрей Рублев
1
0
Читайте также
Андреева разгромила Онс Жабер во втором круге Australian Open
Медведев оценил свою готовность к Открытому чемпионату Австралии
Посольство РФ в ЦАР подтвердило обсуждение российской военной базы в стране
Пограничники Финляндии возведут дополнительные заграждения на границе с РФ
В Белгороде объявили ракетную опасность
Зеленский оценил возможность Трампа прекратить военные действия на Украине
Популярное видео
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
Сафиуллин - победитель юниорского Australian Open
Шарапова перед финалом с Уильямс
Макарова перед матчем с Шараповой
Как Шарапова настраивалась на Бушар
Australian open: закулисье
Звонарева - во втором круге Australian Open!
Южный готовится к Надалю
Уимблдон: тысячи фанатов в ожидании суперфинала!
Начало дня на Уимблдоне
Шарапова в финале Roland Garros!
Шарапова и Азаренко в полуфинале Roland Garros!
Шамиль Тарпищев об итогах Australian Open и матче Кубка Федерации
Азаренко защитила титул
Энди Маррэй - второй финалист Открытого чемпионата Австралии по теннису
Шарапову остановил "робот"
Азаренко в финале
Шарапова покидает Мельбурн
Без Кузнецовой и без Уильямс
Кузнецова покидает Австралию
Шарапова: курс на Серену
Шарапова в полуфинале
Кузнецова в четвертьфинале
Шамиль Тарпищев: "На счет 6:0, 6:0 профессионалы внимания не обращают"
Материалы сюжета: Australian Open 2024: основные материалы, новости и обзоры
«Надеюсь, хотя бы однажды выиграю здесь». Медведев обновляется на Australian Open
Матчи Медведева и Алькараса, Касаткиной и Рыбакиной: онлайн-трансляция дня Australian Open
Australian Open 2024 — расписание и результаты 18 января: матчи Медведева и Алькараса
Australian Open 2024 — расписание и результаты 18 января: матчи Касаткиной и Рыбакиной
Медведев напугал на старте Australian Open. Но против Руусувуори проблем возникнуть не должно
Ольховский назвал ожидаемыми победы Рублева и Хачанова во втором круге Australian Open
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Мобильные приложения СЭ

Australian Open 2024 — расписание и результаты 18 января: матчи Касаткиной и Рыбакиной

Australian Open 2024 — расписание и результаты 18 января: матчи Медведева и Алькараса