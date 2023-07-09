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Сегодня, 13:58

Чесноков считает, что Рублеву будет тяжело обыграть Бублика

Мария Гусева
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Финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков поделился ожиданиями от матча четвертого круга Уимблдона между россиянином Андреем Рублевым и педставителем Казахстана Александром Бубликом.

«Рублеву будет очень тяжело обыграть Бублика, потому что он сейчас играет здорово, — цитирует ТАСС Чеснокова. — Он недавно выиграл турнир в Галле, где как раз обыграл Рублева, и у него есть все возможности для того, чтобы хорошо играть на траве. У Александра есть уверенность в себе, он здорово подает и сейчас играет в свой лучший теннис. Матч будет очень тяжелым и интересным».

Матч между Рублевым и Бубликом пройдет 9 июля.

Источник: ТАСС
Теннис
Уимблдон
Александр Бублик
Андрей Рублев
Андрей Чесноков
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