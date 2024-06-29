Чесноков считает, что сложно оценить подготовку Хачанова перед Уимблдоном

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Финалист Кубка Дэвиса-1995 бывший российский теннисист Андрей Чесноков о перспективах россиянина Карена Хачанова на Уимблдоне.
«Хачанов сыграл всего два матча на траве в июне и оба проиграл. Когда так мало игр, сложно оценить подготовку и перспективы теннисиста перед стартом турнира. Хотелось бы видеть у игрока результаты на траве перед Уимблдоном», — цитирует Чеснокова «РБ Спорт».
Матчи основной сетки Уимблдона стартуют 1 июля. В первом круге турнира Хачанов сыграет с россиянином Асланом Карацевым.