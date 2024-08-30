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Сегодня, 23:00

Чесноков считает, что у Андреевой не было шансов против Крюгер

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Финалист Кубка Дэвиса Андрей Чесноков прокомментировал поражение россиянки Мирры Андреевой во втором круге US Open от американки Эшлин Крюгер (1:6, 4:6).

«Результат матча Андреева — Крюгер меня вообще не удивил. С первого мяча Крюгер оказывала на Мирру огромное давление. Плотная первая подача, вторая летит тоже как первая, практически без разницы в скорости. Любой удар из любой точки летел с огромной скоростью. Мяч влетал на сторону Мирры как кирпич.

Когда соперник играет с таким настроем и такой уверенностью, то другой игрок начинает сыпать ошибки. Это с Андреевой и произошло. Мирра вообще не понимала, что делать с такой мощью и плотностью ударов соперницы. Это, может, и сенсация по ожиданиям до начала матча, по букмекерским котировкам. Но на корте американка в этот раз выглядела намного сильнее», — цитирует Чеснокова «РБ Спорт».

В 3-м круге соперницей Крюгер станет другая россиянка Людмила Самсонова.

Андрей Чесноков
Мирра Андреева
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