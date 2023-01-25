Чесноков считает, что у Хачанова есть хорошие шансы в матче против Циципаса

Бывший российский теннисист Андрей Чесноков в комментарии для «СЭ» рассказал об ожиданиях от предстоящего полуфинального матча Australian Open, в котором россиянин Карен Хачанов сыграет с греком Стефаносом Циципасом.

«Карен сейчас играет хорошо. Хорошо двигается и держит корт. Он набрал хорошую форму и приобрел уверенность. Должен быть интересный матч против Циципаса. Думаю, что в этом матче есть интрига. У Карена есть очень хорошие шансы», — сказал Чесноков «СЭ».

Матч Хачанов — Циципас состоится в пятницу, 27 января.