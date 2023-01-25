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Сегодня, 15:47

Чесноков считает, что у Хачанова есть хорошие шансы в матче против Циципаса

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Бывший российский теннисист Андрей Чесноков в комментарии для «СЭ» рассказал об ожиданиях от предстоящего полуфинального матча Australian Open, в котором россиянин Карен Хачанов сыграет с греком Стефаносом Циципасом.

«Карен сейчас играет хорошо. Хорошо двигается и держит корт. Он набрал хорошую форму и приобрел уверенность. Должен быть интересный матч против Циципаса. Думаю, что в этом матче есть интрига. У Карена есть очень хорошие шансы», — сказал Чесноков «СЭ».

Матч Хачанов — Циципас состоится в пятницу, 27 января.

Теннис
Australian Open
Андрей Чесноков
Карен Хачанов
Стефанос Циципас
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