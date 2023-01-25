Чесноков: «У Рублева не было никаких шансов. Джокович играет нереально сильно!»

Бывший российский теннисист Андрей Чесноков в комментарии для «СЭ» отреагировал на поражение Андрея Рублева от Новака Джоковича (1:6, 2:6, 4:6) в четвертьфинале Australian Open 2023.

«У Рублева не было никаких шансов. Суть не в том, что Рублев играл плохо, а в том, что Джокович играет нереально сильно! Не знаю, кто может остановить его на сегодняшний день. Джокович — главный фаворит Australian Open. В 35 лет он показывает лучший теннис в своей карьере. Играет здорово и очень грамотно», — сказал Чесноков «СЭ».

В полуфинале Australian Open Новак Джокович сыграет против американца Томми Пола. В другой паре за выход в финал поспорят россиянин Карен Хачанов и грек Стефанос Циципас.