Чесноков считает, что Звонарева показывает хорошую игру в парном разряде на US Open

Бывшая девятая ракетка мира Андрей Чесноков считает, что российская теннисистка Вера Звонарева и представительница Германии Лаура Зигемунд показывают хорошую игру в женском парном разряде на US Open и могут выйти в финал соревнований.

«У Звонаревой с Зигемунд сыгранная пара, они показывают хорошую игру на US Open. У них был отличный матч в четвертьфинале, так что им по силам пройти еще дальше. Хочу отметить, что Звонарева, которой вчера исполнилось 39 лет, до сих пор здорово играет, показывает отличные результаты в парных турнирах и получает удовольствие от тенниса», — приводит слова Чеснокова ТАСС.

В полуфинале турнира Звонарева и Зигемунд сыграют против пары Дженнифер Брэди/Луиза Стефани (США/Бразилия). Матч пройдет 8 сентября.