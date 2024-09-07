Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
«Большой шлем». Новости
Новости
Australian Open
Roland Garros
Wimbledon
US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 13:54

Чесноков считает теннисистку Соболенко фаворитом финала US Open

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков считает, что белорусская теннисистка Арина Соболенко будет фаворитом финального матча US Open-2024 против американки Джессики Пегулы.

«Соболенко играет очень сильно и мощно на этом турнире, я думаю, она будет фаворитом, — цитирует Чеснокова ТАСС. — Если у нее не будет каких-то психологических сбоев, что с ней иной раз случается, то она должна выиграть этот матч. На харде с ней мало кто может соревноваться, когда она в хорошей форме. Конечно, трибуны будут болеть за Пегулу, и это может сбивать, но если Арина соберется, ее будет очень сложно остановить».

Матч между Соболенко и Пегулой пройдет 7 сентября и начнется в 23.00 мск.

Источник: ТАСС
Теннис
US Open
Андрей Чесноков
Арина Соболенко
Джессика Пегула

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Юрий и Инна Жирковы стали родителями в четвертый раз
Ученик Тутберидзе Самсонов рассказал о целях на новый сезон
Путин и Собянин открыли первый участок новой Троицкой линии метро
Тайфун унес жизни 14 человек. Что известно об отмене матча сборной России с Таиландом
Глава Минтранса сообщил о работе над сокращением времени в пути поездов на юг
Европа помогает Украине возвращать уехавших граждан ради отправки на фронт. И вот почему
Популярное видео
Кузнецов: первый матч СКА, игра с Демидовым, кайф от хоккея
СКА уступил чемпиону в первом матче сезона
«Динамо» проиграло «Куньлуню» в первом матче сезона
Стартовал сезон КХЛ и новый состав СДК
«Металлург» — «Локомотив»: КХЛ, видеообзор матча
«Ростов» — «Факел»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Краснодар»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
Стартует 17-й сезон КХЛ
«Крылья Советов» — «Динамо» Мх: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Рубин»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Зенит»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Химки» — ЦСКА: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Акрон»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Чайка»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
Анонс сезона КХЛ: главные фавориты и СКА — сильнее всех?
От ЦСКА стоит ждать сюрпризов
«Краснодар» разгромил «Локо», ничья «Оренбурга» и «Динамо»: видео голов 1 сентября
«Сочи» — «Тюмень»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Родина»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Шинник»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Алания»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Торпедо»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Балтика»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
Сегодня
Вчера
Неделя