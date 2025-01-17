Чесноков: «Победа Андреевой над Соболенко? Если только на корт песок насыплют»

Бывшая 9-я ракетка мира в одиночном разряде Андрей Чесноков поделился ожиданиями от матча россиянки Мирры Андреевой и 1-го номера рейтинга WTA Арины Соболенко на Открытом чемпионате Австралии.

«Не хочу говорить, что Мирра уже проиграла... Все-таки и у Соболенко бывают неудачные матчи. Но шансов, откровенно говоря, мало. Разве что песок насыплют на корт, тогда Мирра сможет победить. Я видел матчи Соболенко, в том числе на текущем турнире. С любой точки играет очень агрессивно и плотно. Если все у нее будет в порядке, Андреевой придется тяжело.

В любом случае Мирра задачу-минимум на турнир уже выполнила. Хотя наверняка у нее есть амбиции пройти дальше, тем более Соболенко она уже обыгрывала в прошлом сезоне», — сказал Чесноков «ВсеПроСпорт».

Встреча 4-го круга турнира состоится 19 января.