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Сегодня, 19:35

Чесноков: «Победа Андреевой над Соболенко? Если только на корт песок насыплют»

Владислав Маслов
Корреспондент
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Бывшая 9-я ракетка мира в одиночном разряде Андрей Чесноков поделился ожиданиями от матча россиянки Мирры Андреевой и 1-го номера рейтинга WTA Арины Соболенко на Открытом чемпионате Австралии.

«Не хочу говорить, что Мирра уже проиграла... Все-таки и у Соболенко бывают неудачные матчи. Но шансов, откровенно говоря, мало. Разве что песок насыплют на корт, тогда Мирра сможет победить. Я видел матчи Соболенко, в том числе на текущем турнире. С любой точки играет очень агрессивно и плотно. Если все у нее будет в порядке, Андреевой придется тяжело.

В любом случае Мирра задачу-минимум на турнир уже выполнила. Хотя наверняка у нее есть амбиции пройти дальше, тем более Соболенко она уже обыгрывала в прошлом сезоне», — сказал Чесноков «ВсеПроСпорт».

Встреча 4-го круга турнира состоится 19 января.

Источник: ВсеПроСпорт
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Андрей Чесноков
Арина Соболенко
Мирра Андреева
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