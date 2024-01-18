Чесноков: «Качество матча Аванесян — Саккари нельзя сравнить с той игрой, где Андреева победила Жабер»

Бывшая девятая ракетка мира Андрей Чесноков высказался о матчах россиянок Элины Аванесян и Мирры Андреевой во втором круге Открытого чемпионата Австралии.

«Аванесян — Саккари. Если сравнивать этот матч с игрой Андреева — Жабер, я считаю, что качество матча нельзя сравнить с тем матчем, где Мирра победила Жабер. Аванесян потрясающий матч провела. Очень здорова сыграла с Саккари. Мне приятно было этот матч смотреть», — цитирует Чеснокова Vprognoze.ru.

В третьем раунде турнира Аванесян сыграет против украинки Марты Костюк, а Андреева встретится с француженкой Диан Парри. Обе встречи пройдут 19 января.