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Сегодня, 21:27

Чесноков сравнил с выстрелом в ногу невыдачу Великобританией виз российским теннисистам

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Финалист Кубка Дэвиса Андрей Чесноков прокомментировал ситуацию с невыдачей виз российским теннисистам правительством Великобритании.

«То, что нашим теннисистам не дают визы, неудивительно. Великобритания сделает все, чтобы россияне и белорусы не попали на «Уимблдон». Но они не понимают двух вещей. Первое — что обычные спортсмены не имеют к политике никакого отношения. Второе — уровень их престижного турнира значительно снизится, если туда не поедут спортсмены, многие из которых занимают лидирующие позиции в рейтингах ATP и WTF. Так что это можно сравнить с выстрелом в ногу», — приводит слова Чеснокова RT.

На данный момент только 15 процентов российских спортсменов получили визы.

В конце марта английский клуб лаун-тенниса и крокета (AELTC) объявил о допуске российских и белорусских теннисистов к участию в Уимблдонском турнире 2023 года в нейтральном статусе.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1158767-chesnokov-vizy-velikobritaniya
Теннис
Андрей Чесноков
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