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Сегодня, 17:16

Чесноков: «Сейчас это другой Медведев, который может претендовать на титул «Ролан Гаррос»

Алина Савинова
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Бывшая девятая ракетка мира Андрей Чесноков считает, что Медведев может претендовать на победу на «Ролан Гаррос».

«Медведев в Монте-Карло и Мадриде — другой игрок. Сейчас это абсолютно другой Медведев, который может претендовать на титул «Ролан Гаррос». Хочется посмотреть на начало турнира, на стремления игроков, но выступление Даниила в Риме показало, что он в очень хорошей форме», — цитирует Чеснокова Vprognoze.ru.

21 мая Медведев выиграл турнир серии «мастерс» в Риме. Для 27-летнего россиянина этот титул стал 20-м в карьере и пятым в 2023 году.

Открытый чемпионат Франции будет проходить с 28 мая по 11 июня.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/tennis/10900178-chesnokov-sejchas-eto-absolyutno-drugoj-medvedev-kotoryj-mozhet-pretendovat-na-titul-rolan-garros.html
Теннис
Roland Garros
Андрей Чесноков
Даниил Медведев
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