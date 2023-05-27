Чесноков: «Сейчас это другой Медведев, который может претендовать на титул «Ролан Гаррос»

Бывшая девятая ракетка мира Андрей Чесноков считает, что Медведев может претендовать на победу на «Ролан Гаррос».

«Медведев в Монте-Карло и Мадриде — другой игрок. Сейчас это абсолютно другой Медведев, который может претендовать на титул «Ролан Гаррос». Хочется посмотреть на начало турнира, на стремления игроков, но выступление Даниила в Риме показало, что он в очень хорошей форме», — цитирует Чеснокова Vprognoze.ru.

21 мая Медведев выиграл турнир серии «мастерс» в Риме. Для 27-летнего россиянина этот титул стал 20-м в карьере и пятым в 2023 году.

Открытый чемпионат Франции будет проходить с 28 мая по 11 июня.