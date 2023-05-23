Чесноков выделил четырех фаворитов Открытого чемпионата Франции

Бывшая девятая ракетка мира Андрей Чесноков назвал основных претендентов на победу в «Ролан Гаррос».

«На мой взгляд, четыре игрока будут главными претендентами на победу в Париже. Это Хольгер Руне, Новак Джокович, Карлос Алькарас и Даниил Медведев. А уже после них идут все остальные. Среди них Стефанос Циципас, Каспер Рууд и Андрей Рублев. Ну и, естественно, в этот список входит Рафаэль Надаль. Он точно не проиграет в «Ролан Гаррос» ни одного матча», — цитирует Чеснокова Vprognoze.ru.

18 мая испанский теннисист Рафаэль Надаль объявил о том, что он пропустит «Ролан Гаросс». Испанец выигрывал этот турнир рекордные 14 раз.

Открытый чемпионат Франции пройдет с 28 мая по 11 июня.