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«Большой шлем»

Сегодня, 18:20

Чесноков — о частых вылетах Кудерметовой на старте турниров «Большого шлема»: «Для меня это удивительно»

Алина Савинова
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Бывшая девятая ракетка мира Андрей Чесноков поделился мнением о выступлении российской теннисистки Вероники Кудерметовой в турнирах «Большого шлема».

«Смотрите ее последние 5-6 турниров «Большого шлема», как она игра. Все время проигрывала в первом круге, что-то у нее на таких соревнованиях странно идет игра. Для меня это удивительно. В прошлом году она на ровном месте проиграл Волынец, я не ожидал, что Кудерметова ей проиграет», — цитирует Чеснокова Vprognoze.ru.

На Открытом чемпионате Австралии 2024 года 26-летняя Кудерметова в первом раунде уступила швейцарке Виктории Голубич (85-я ракетка) со счетом 6:7 (4:7), 6:1, 1:6.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/tennis/11463251-dlya-menya-eto-udivitelno-chesnokov-o-vystuplenii-kudermetovoj-na-tbsh.html
Теннис
Андрей Чесноков
Вероника Кудерметова
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