Чесноков — о частых вылетах Кудерметовой на старте турниров «Большого шлема»: «Для меня это удивительно»

Бывшая девятая ракетка мира Андрей Чесноков поделился мнением о выступлении российской теннисистки Вероники Кудерметовой в турнирах «Большого шлема».

«Смотрите ее последние 5-6 турниров «Большого шлема», как она игра. Все время проигрывала в первом круге, что-то у нее на таких соревнованиях странно идет игра. Для меня это удивительно. В прошлом году она на ровном месте проиграл Волынец, я не ожидал, что Кудерметова ей проиграет», — цитирует Чеснокова Vprognoze.ru.

На Открытом чемпионате Австралии 2024 года 26-летняя Кудерметова в первом раунде уступила швейцарке Виктории Голубич (85-я ракетка) со счетом 6:7 (4:7), 6:1, 1:6.