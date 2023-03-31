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Чесноков: «Уимблдон хочет заставить наших теннисистов подписать какой-то договор для участия в турнире, это лишнее»

Виталий Косик
Корреспондент
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Российский теннисист и тренер Андрей Чесноков высказался о допуске российских и белорусских теннисистов до участия на Уимблдоне-2023.

«Уимблдон готов, чтобы наши теннисисты играли в этом году. Но они хотят, чтобы наши ребята подписали договор для участия, где есть разные нюансы. У них не было времени об этом сказать раньше? Скандальная политическая эпопея началась с марта прошлого года, у них было время принять окончательное решение по участию наших теннисистов на их турнире. Они решили за три месяца до начала Уимблдона, чтобы российские спортсмены подписали какую-то бумагу. Есть специальный договор ATP и WTA, в котором прописаны все правила для участия в турнирах, и игроки подписали все договоры в начале сезона. Уимблдон хочет еще дать какой-то договор, это лишнее», — приводит слова Чеснокова Metaratings.ru.

Ранее организаторы Уимблдона объявили о допуске российских и белорусских спортсменов к участию в турнире.

Россиянам и белорусам в турнире будет запрещено выражать поддержку правительствам своих стран. Кроме того, запрет сохранится для спортсменов, которые получают финансирование от государства.

Источник: https://metaratings.ru/news/chesnokov-uimbldon-khochet-zastavit-nashikh-tennisistov-podpisat-kakoi-to-dogovor-dlya-uchastiya-v-turnire-eto-lishnee-239715/
Теннис
Wimbledon
Андрей Чесноков
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